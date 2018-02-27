Воспитанница тагильского детдома после застолья с подругой лишилась 600 тыс. рублей

У 18-летней воспитанницы тагильского детдома пропала банковская карта, на счету которой было 600 тыс. рублей. Она подозревает в краже дальнюю родственницу из Серова, с которой несколько дней распивала спиртные напитки.

По предварительным данным, 29-летняя жительница Серова приехала в гости к дальней родственнице в Нижний Тагил. Девушки несколько дней распивали алкоголь, и в какой-то момент тагильчанка рассказала гостье, что получила от государства 600 тыс. рублей на банковскую карту после того, как покинула детский дом.





После продолжительных праздников гостья предложила тагильчанке отправиться в Краснотурьинск. В автобусе потерпевшая заснула. Тогда нарушительница вытащила у нее из сумки кошелек и вышла на ближайшей остановке в Серове.





После обнаружения пропажи девушка обратилась в полицию Серова, подозреваемую задержали. К тому моменту с карты пропало 146 000 рублей. Задержанная призналась в краже и пояснила, что намеревалась снять все деньги. Сейчас материалы по делу направлены в суд, а имущество задержанной арестовано, пишет ИА «Все новости».