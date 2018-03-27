Проверка ТЦ на соответствие правилам пожарной безопасности началась в Екатеринбурге

С 27 марта в Екатеринбурге начинается проверка торговых центров на соответствие правилам пожарной безопасности после случившейся трагедии в Кемерово.

Затем прокуратура проверит ТЦ на районных территориях. Также противопожарной проверке подвергнутся больницы, детские сады и школы.



После крупного пожара в Кемерово особое внимание сейчас уделяется местам сбора большого количества людей. Так, утром 27 марта около 200 посетителей Ельцин Центра были эвакуированы из-за ложной пожарной тревоги.



Сообщается, что паники среди людей не наблюдалось. Все посетители были эвакуированы из здания Ельцин Центра, после чего была проведена проверка случившегося. Выяснилось, что хулиганы на разных этажах нажимали кнопки тревоги. Личности неизвестных будут определены после просмотра камер видеонаблюдения, которые установлены в здании.





Сейчас Ельцин Центр работает в штатном режиме, сообщает «Екатеринбург в эфире».