Купил водку и умер: мертвый мужчина найден в «Магните» в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила скончался возле входа в магазин «Магнит» 23 марта. Очевидцы утверждают, что мужчина упал в тамбуре после того, как совершил покупку водки.

Тагильчанин умер в тамбуре на выходе из магазина «Магнит» по улице Юности, 51 вечером 23 марта. Сотрудники магазина рассказали, что пожилой мужчина купил бутылку водки, расплатился и вышел из торгового зала. Спустя некоторое время, покупатели сообщили персоналу о лежащем между входными дверями человеке.

Около 12 часов дня мужчина купил водку и вышел из магазина. Немного позже входящие люди сообщили, что в тамбуре лежит человек. Мы вызвали скорую и полицию. Скорая приехала минут через 7, мужчина уже был мертвый. Возможно, это был сердечный приступ, -- поделилась сотрудница магазина.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что смерть не носит криминальный характер.