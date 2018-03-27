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Новости Нижнего Тагила

Купил водку и умер: мертвый мужчина найден в «Магните» в Нижнем Тагиле

27 марта 2018, 13:50Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,смерть,Магнит,Юности,магазин,покупатель

Житель Нижнего Тагила скончался возле входа в магазин «Магнит» 23 марта. Очевидцы утверждают, что мужчина упал в тамбуре после того, как совершил покупку водки.

Тагильчанин умер в тамбуре на выходе из магазина «Магнит» по улице Юности, 51 вечером 23 марта. Сотрудники магазина рассказали, что пожилой мужчина купил бутылку водки, расплатился и вышел из торгового зала. Спустя некоторое время, покупатели сообщили персоналу о лежащем между входными дверями человеке.

 

Около 12 часов дня мужчина купил водку и вышел из магазина. Немного позже входящие люди сообщили, что в тамбуре лежит человек. Мы вызвали скорую и полицию. Скорая приехала минут через 7, мужчина уже был мертвый. Возможно, это был сердечный приступ, -- поделилась сотрудница магазина.

 

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что смерть не носит криминальный характер.

 

Мужчина 1956 года рождения был обнаружен мертвым в магазине «Магнит» на улице Юности. Смерть не криминальная, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. 

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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