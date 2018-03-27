Начальник ГИБДД города Полевского попал в тройное ДТП (ФОТО)

Начальник ГИБДД города Полевского, принявший должность в феврале 2018 года, стал участником тройного ДТП. Виновником массовой аварии, случившейся 26 марта, является пьяный водитель ВАЗ-21113.

Днем 26 марта на улице Крылова в Полевском водитель ВАЗ-21113 выехал с парковки и столкнулся с автомобилем Mazda, за рулём которого находился Начальник ГИБДД Полевского Дмитрий Мешавкин. Машину руководителя ГИБДД отбросило на ехавшую по правой полосе фуру Scania. Установлено, что водитель ВАЗ находился в нетрезвом состоянии.





Никто из участников ДТП не пострадал, но машины получили повреждения.





Как сообщает «Уралинформбюро», виновник ДТП уже привлекался к ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде.



