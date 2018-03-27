Охранник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово подозревается в отключении сигнализации (ВИДЕО)

Такие данные публикуют федеральные СМИ со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.





Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Мужчина является сотрудником частного охранного предприятия.





Днём 26 марта были опрошены четверо подозреваемых. Среди них технический директор компании-собственника, арендатор помещения, где начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию.





Окончательные выводы будут сделаны после всех экспертиз, проведенных в рамках расследования, передает издание «РИА Новости».



В сети Интернет появилось видео с места пожара. На кадрах видно, как менее чем за минуту помещение торгового центра было охвачено черным дымом.

Видео: Инцидент Кемерово / VK