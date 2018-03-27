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Новости Нижнего Тагила

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово подозревается в отключении сигнализации (ВИДЕО)

27 марта 2018, 08:30Добавить новость
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Охранник, работавший в ТЦ «Зимняя вишня», где произошел крупный пожар и погибли люди, подозревается в отключении системы оповещения о возгорании. Он сделал это после того, как получил сигнал о произошедшем. Сейчас следователи решают вопрос о задержании охранника.

Такие данные публикуют федеральные СМИ со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Мужчина является сотрудником частного охранного предприятия.

Днём 26 марта были опрошены четверо подозреваемых. Среди них технический директор компании-собственника, арендатор помещения, где начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию.

Окончательные выводы будут сделаны после всех экспертиз, проведенных в рамках расследования, передает издание «РИА Новости».

В сети Интернет появилось видео с места пожара. На кадрах видно, как менее чем за минуту помещение торгового центра было охвачено черным дымом.

 

Видео: Инцидент Кемерово / VK
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