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Новости Нижнего Тагила

Отравившая своих детей свердловчанка приговорена к 18,5 годам лишения свободы

27 марта 2018, 21:20Добавить новость
дети,насилие,происшествие,Свердловская область,Асбест,мама,отравление,ребенок,крысиный яд,преступление

Жительница Асбеста Елена Кордюкова умышленно травила своих малолетних детей ядом, за что получила наказание в виде лишения свободы в 18,5 лет.

С 2005 по 2006 год Кордюкова давала своему новорожденному сыну препараты с содержанием крысиного яда, установлено, что женщина делала это намеренно. Для детского возраста дозировка препарата превышала более 30 раз.

Кордюкова знала, что наличие яда в организме не сможет быть определено диагностикой, и через год ребенок скончался. Родив в 2012 году второго ребенка, Кордюкова давала ему те же препараты в течение трех лет, малыш умер в 2015 году.

После того, как в организме ее старшего семилетнего ребенка нашли следы препарата, женщину взяли под стражу.

Районный суд города Екатеринбурга приговорил Кордюкову к отбыванию наказания в колонии строгого режима в течение 18,5 лет. Приговор был обжалован, но решение осталось без изменений, пишет «ЕАН».

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