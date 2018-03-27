Отравившая своих детей свердловчанка приговорена к 18,5 годам лишения свободы

Жительница Асбеста Елена Кордюкова умышленно травила своих малолетних детей ядом, за что получила наказание в виде лишения свободы в 18,5 лет.

С 2005 по 2006 год Кордюкова давала своему новорожденному сыну препараты с содержанием крысиного яда, установлено, что женщина делала это намеренно. Для детского возраста дозировка препарата превышала более 30 раз.





Кордюкова знала, что наличие яда в организме не сможет быть определено диагностикой, и через год ребенок скончался. Родив в 2012 году второго ребенка, Кордюкова давала ему те же препараты в течение трех лет, малыш умер в 2015 году.





После того, как в организме ее старшего семилетнего ребенка нашли следы препарата, женщину взяли под стражу.





Районный суд города Екатеринбурга приговорил Кордюкову к отбыванию наказания в колонии строгого режима в течение 18,5 лет. Приговор был обжалован, но решение осталось без изменений, пишет «ЕАН».