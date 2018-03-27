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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане приносят цветы и игрушки к мемориалу в память o погибших в Кемерове (ФОТО)

27 марта 2018, 22:00Добавить новость
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К статуе «Семья», размещенной в Театральном сквере, жители Нижнего Тагила начали приносить цветы и игрушки в память о погибших в пожаре ТЦ Кемерова.

Трагедия, произошедшая в Кемерове 25 марта, не оставила жителей Нижнего Тагила равнодушными. Тагильчане высказываются, что недопустимо размещать детские площадки выше второго этажа, и что в случившемся есть вина местных чиновников.

В знак скорби и сострадания жители города приносят к мемориалу мягкие игрушки и живые цветы, пишет «Между строк».

Произошедшее в Кемерове — ужасная трагедия. Случиться такое могло везде. В последние дни мне очень неспокойно, особенно я переживаю за своего младшего брата, которому 15 лет. Сложно его теперь отпускать одного куда-то», -- говорит 25-летний тагильчанин.


В пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли по подтвержденным данным 64 человека. 28 марта в России объявлено днём траура по погибшим.

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