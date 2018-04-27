USD 62.60 + 0.85
EUR 76.18 + 0.85
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

11 лет тюрьмы назначены убившему 20-летнюю студентку дворнику из Екатеринбурга

27 апреля 2018, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,Россия,Свердловская область,смерть,студенты,суд,уголовное дело,дворник
В Екатеринбурге 26 апреля вынесли приговор в отношении местного жителя, который при помощи ножа убил 20-летнюю студентку.

Подсудимый трудился дворником в микрорайоне «Солнечный», там же он проживал со своей семьёй.

Преступление произошло в ночь на 17 ноября в квартире подруги его малолетней дочери. В тот день мужчина поругался с девушкой. В ходе конфликта он нанёс ей более шесть ударов ножом, отчего жертва скончалась на месте происшествия. СМИ сообщали, что пострадавшая просила помощи в соцсети.


Девушка являлась студенткой, она проживала одна в квартире, которая была куплена на средства бабушки и дедушки.

Дворнику назначили 11 лет тюрьмы, которые он проведёт в колонии строгого режима. Также назначена компенсация в пользу семьи погибшей: 800 тысяч рублей за моральный вред и 125 тысяч рублей, чтобы восполнить затраты на погребение, передает пресс-служба областной прокуратуры.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Уроженец Казахстана задержан за изнасилование екатеринбурженки в 2012 году
19 апреля, 06:30
0 0
Убившая мать своего воспитанника екатеринбургская няня приговорена к 11 годам тюрьмы
13 апреля, 23:05
1 0
2 года тюрьмы: за смерть девочки в Екатеринбурге наказан водитель экскаватора
28 марта, 06:05
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 35
Сейчас на сайте 2578 гостей и 21 пользователь
Подписаться на новости