11 лет тюрьмы назначены убившему 20-летнюю студентку дворнику из Екатеринбурга

Подсудимый трудился дворником в микрорайоне «Солнечный», там же он проживал со своей семьёй.



Преступление произошло в ночь на 17 ноября в квартире подруги его малолетней дочери. В тот день мужчина поругался с девушкой. В ходе конфликта он нанёс ей более шесть ударов ножом, отчего жертва скончалась на месте происшествия. СМИ сообщали, что пострадавшая просила помощи в соцсети.



Девушка являлась студенткой, она проживала одна в квартире, которая была куплена на средства бабушки и дедушки.



Дворнику назначили 11 лет тюрьмы, которые он проведёт в колонии строгого режима. Также назначена компенсация в пользу семьи погибшей: 800 тысяч рублей за моральный вред и 125 тысяч рублей, чтобы восполнить затраты на погребение, передает пресс-служба областной прокуратуры.