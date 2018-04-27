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Новости Нижнего Тагила

33-летняя женщина задержана в Нижнем Тагиле по подозрению в краже телефонов (ФОТО)

27 апреля 2018, 18:30Добавить новость
Нижний Тагил,кража,сотовые телефоны,подозреваемая,полиция,ФОК «Президентский»
Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали жительницу Екатеринбурга, которая подозревается в краже сотовых телефонов из ФОК «Президентский». Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», 22 апреля в органы внутренних дел Нижнего Тагила поступило сообщение, что во время проведения соревнований по плаванию из шкафчиков в раздевалке у семи участников пропали сотовые телефоны.

На записи с видеокамер полицейские заметили темноволосую худощавую женщину, которая заходила в раздевалку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность этой женщины. Ею оказалась 33-летняя жительница Екатеринбурга, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления.

Женщина свою вину признала и сообщила, что телефоны она продала на вокзале в Екатеринбурге. 

Также установлена причастность подозреваемой еще к одному преступлению. Днем ранее в городском Дворце культуры по улице Пархоменко, где проводилось мероприятие для студентов, из кабинета были украдены три сотовых телефона.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Нижний Тагил,кража,сотовые телефоны,подозреваемая,полиция,ФОК «Президентский»Нижний Тагил,кража,сотовые телефоны,подозреваемая,полиция,ФОК «Президентский»
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»








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