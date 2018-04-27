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Новости Нижнего Тагила

94-летняя старушка была спасена из горящего дома в Нижнем Тагиле

27 апреля 2018, 06:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,пенсионеры,пожар,пожарные,Свердловская область,жилой дом,Кирпичный
Пожилая жительница Нижнего Тагила осталась одна в горящем жилом доме. Только оперативные действия пожарной команды позволили спасти жизнь старушке.

Днём 26 апреля загорелся жилой дом по улице Обороны в микрорайоне Кирпичный Нижнего Тагила. Пламя охватило 80 кв. метров здания. Прибывшим на место пожарным очевидцы сообщили, что в доме находится 94-летняя женщина.

Как передают «Все новости», из-за страха у бабушки поднялось давление, и она не смогла покинуть дом самостоятельно. Спасатели в противогазах проникли в горящее помещение и вынесли пенсионерку на улицу. Женщина в пожаре не пострадала.

Возгорание ликвидировали в течение часа. Огонь не успел распространиться не соседние постройки. На данный момент дознаватели выясняют причину возгорания.

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