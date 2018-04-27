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Новости Нижнего Тагила

Мэр Талицы чуть не погиб при обстреле автомобиля: возбуждено уголовное дело

27 апреля 2018, 12:15Добавить новость
происшествие,Свердловская область,уголовное дело,покушение,мэр,Талица,обстрел,полиция,Толкачев

В Свердловской области неизвестные обстреляли автомобиль мэра Талицы, 51-летнего Александра Толкачева. Инцидент произошел 25 апреля.

В городе Талица в Свердловской области произошло покушение на градоначальника. Как пишет URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, 25 апреля автомобиль мэра города обстреляли. В этот момент градоначальник находился в машине, но не пострадал. На место ЧП выезжала усиленная группа ОВД. Подробности инцидента не разглашаются.

Мэр Талицы сейчас чувствует себя хорошо, на следующий день после ЧП он вышел на работу.

Есть информация, что для расследования преступления в Талицу приехали опытные сыщики из столицы Урала. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Проводится необходимый комплекс следственных действий для раскрытия преступления по горячим следам, -- сказал Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

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