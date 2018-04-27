Обыски прошли в полиции Сысерти в рамках уголовного дела о получении взяток

Следователи СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту получения взяток в полиции Сысерти. В отделе проходят обыски. По информации СКР, в период 2016 - 2017 годов несколько должностных лиц получали взятки за покровительство при регистрации мигрантов.
На рабочих местах и дома прошли обыски у начальника межмуниципального отдела МВД «Сысертский», двух его заместителей и предполагаемого посредника, который не работает в полиции. Оперативные мероприятия по делу ведет группа следователей по особо важным делам областного СКР.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве», сообщает «Правда УрФО».