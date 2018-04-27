+10
Свердловская область
Нижний Тагил
+10
ночь: +4
утро: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.73 + 0.13
EUR 75.76 - 0.42
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Обыски прошли в полиции Сысерти в рамках уголовного дела о получении взяток

27 апреля 2018, 21:25Добавить новость
Свердловская область,Сысерть,полиция,взятки,уголовное дело,СКР
Следователи СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту получения взяток в полиции Сысерти. В отделе проходят обыски. По информации СКР, в период 2016 - 2017 годов несколько должностных лиц получали взятки за покровительство при регистрации мигрантов.

На рабочих местах и дома прошли обыски у начальника межмуниципального отдела МВД «Сысертский», двух его заместителей и предполагаемого посредника, который не работает в полиции. Оперативные мероприятия по делу ведет группа следователей по особо важным делам областного СКР.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве», сообщает «Правда УрФО».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Мэр Талицы чуть не погиб при обстреле автомобиля: возбуждено уголовное дело
сегодня, 12:15
1 2
Свердловчанин получил 2 года тюрьмы за смерть женщины-пешехода
вчера, 09:00
0 0
Мать и сын из Екатеринбурга обманули дольщиковжилья на 100 млн рублей
вчера, 07:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 144
Подписаться на новости