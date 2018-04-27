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Новости Нижнего Тагила

Силовики оцепили ДОУ №19 из-за сообщения о подозрительном предмете в Нижнем Тагиле

27 апреля 2018, 10:05Добавить новость
ГИБДД,МЧС,Нижний Тагил,пожарные,полиция,бригадная,теракт,силовики,детский сад

Полиция, ДПС, скорая помощь и МЧС оцепили место возле детского сада №19 по улице Бригадная в Нижнем Тагиле. Тагильчане, которые ехали на работу около 8 утра по Уральскому проспекту, стали очевидцами операции силовиков. 

Обеспокоенные жители Нижнего Тагила сообщили о перекрытии улицы Бригадная.

Бригадная и Уральский проспект перекрыты, машины разворачивают, куча служб, полиция в тяжелой броне, -- сообщил проезжающий мимо тагильчанин.

 

Жители города делились разными версиями происходящего.

Там, похоже, теракт, -- говорит местный житель.

 

Похоже на учения силовиков при взаимодействии со спецслужбами. Транспортный коллапс на утро был обеспечен, -- рассказал очевидец.

 

По информации от пресс-службы УВД Нижнего Тагила, на улице Бригадной проводились мероприятия по проверке сообщения о бесхозных вещах.

Утром в полицию поступило сообщение об обнаруженных бесхозных вещах у детского сада по ул. Бригадная. После проведения всех необходимых мероприятий установлено, что бесхозные вещи опасности не представляют, -- сообщили в пресс-службе УВД.

 

По словам очевидцев, после проверки опасным предметом оказалась сумка, в которой была бумага.

Сергей Носов, проезжавший мимо во время операции силовиков, побывал на месте происшествия. 

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