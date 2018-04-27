Силовики оцепили ДОУ №19 из-за сообщения о подозрительном предмете в Нижнем Тагиле

Полиция, ДПС, скорая помощь и МЧС оцепили место возле детского сада №19 по улице Бригадная в Нижнем Тагиле. Тагильчане, которые ехали на работу около 8 утра по Уральскому проспекту, стали очевидцами операции силовиков.

Обеспокоенные жители Нижнего Тагила сообщили о перекрытии улицы Бригадная.





Бригадная и Уральский проспект перекрыты, машины разворачивают, куча служб, полиция в тяжелой броне, -- сообщил проезжающий мимо тагильчанин.

Жители города делились разными версиями происходящего.





Там, похоже, теракт, -- говорит местный житель.

Похоже на учения силовиков при взаимодействии со спецслужбами. Транспортный коллапс на утро был обеспечен, -- рассказал очевидец.

По информации от пресс-службы УВД Нижнего Тагила, на улице Бригадной проводились мероприятия по проверке сообщения о бесхозных вещах.





Утром в полицию поступило сообщение об обнаруженных бесхозных вещах у детского сада по ул. Бригадная. После проведения всех необходимых мероприятий установлено, что бесхозные вещи опасности не представляют, -- сообщили в пресс-службе УВД.

По словам очевидцев, после проверки опасным предметом оказалась сумка, в которой была бумага.





Сергей Носов, проезжавший мимо во время операции силовиков, побывал на месте происшествия.