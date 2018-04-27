Житель Екатеринбурга обманул с монтажом окон на 60 тысяч рублей двоих тагильчан

Прокуратура Нижнего Тагила передала в суд уголовное дело о мошенничестве против 31-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина заключал фиктивные договоры на монтаж пластиковых окон, брал деньги и исчезал. Таким образом он обманул двух тагильчан, которые откликнулись на объявление в интернете об услугах монтажа пластиковых окон. Заключенные договоры оказались фиктивными - злоумышленник ставил на них печать несуществующей организации.
Мужчина просил рассчитаться на месте, объясняя это тем, что деньги нужны на изготовление стеклопакетов. Ущерб от действий мошенника составил 60 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости».