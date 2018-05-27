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Новости Нижнего Тагила

30 ударов ножом: житель Екатеринбурга зарезал свою подругу и поджег квартиру (ФОТО)

27 мая 2018, 13:00Добавить новость
Екатеринбург,убийство,нож,поджег,подозреваемый,СКР,пожарные
18-летний житель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве своей 17-летней подруги. По словам друзей погибшей, парень тридцать раз ударил девушку ножом. Как рассказали подруги погибшей девушки, в тот день она пришла в гости к своему парню. Кроме нее в квартире были еще двое приятелей подозреваемого, которые ушли раньше.

По невыясненным пока причинам, парень набросился на подругу с ножом и нанес ей три десятка ножевых ударов. После этого он поджег свою квартиру и ушел. Кроме подозреваемого в квартире проживают его мать и сестра, которых на тот момент не было дома.

На место возгорания прибыли пожарные. Им пришлось эвакуировать из многоэтажки 30 человек. После того, как огонь потушили, был обнаружен труп девушки.

По словам сестры подозреваемого, ее брата уже задержали и отправили в СИЗО. Однако представители Следственного комитета комментировать инцидент отказались. По их словам, вся информация будет предоставлена 28 мая, сообщает «Наша газета».

Екатеринбург,убийство,нож,поджег,подозреваемый,СКР,пожарныеЕкатеринбург,убийство,нож,поджег,подозреваемый,СКР,пожарные
Фото: ВКонтакте


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