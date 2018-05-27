Частный жилой дом загорелся в посёлке Висим (ФОТО)

26 мая в 12:52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в посёлке Висим по улице Ключевская.



Для тушения прибыли 2 единицы техники и 4 человека личного состава.







Увидела, как у соседей из-под крыши идет сильный дым и сразу поняла, что дом горит. Вызвала пожарных, машины приехали очень быстро. Пожар потушили примерно через час, -- рассказала жительница посёлка, живущая по соседству со сгоревшим домом.



К 15:30 возгорание было полностью ликвидировано, спасатели приступили к разбору сгоревших конструкций. Дом сгорел полностью, вместе с надворными постройками, пострадавших нет.



По информации соседей, в доме проживала семейная пара, супруги приезжали только на выходные. Предположительно, пожар мог начаться с чердака, куда выходила печная труба.