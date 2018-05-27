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Новости Нижнего Тагила

Пьяный мужчина в Екатеринбурге преследовал девушку и ранил её ножом

27 мая 2018, 14:25Добавить новость
алкоголь,больница,Екатеринбург,криминал,милиция,нарушение,насилие,полиция,происшествие,травма,уголовное дело

В ночь на 26 мая молодой мужчина с ножом в руках преследовал девушку около дома № 22 на Бисертской улице в Екатеринбурге. До приезда полиции, которую вызвали жители дома, парню удалось ранить жертву ножом дважды.

Позже выяснилось, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает «Комсомольская правда», молодой человек был вооружен кухонным ножом. Преследователь и пострадавшая проживают в одном доме, но в разных квартирах. 

Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1990 года рождения пояснил, что женщина донимала его различными разговорами. Он просил ее уйти, но она не уходила, -- рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

 

Бригада скорой помощи оказала девушке первую неотложную помощь. Пострадавшая жива, она была госпитализирована в 24-ю городскую больницу.


Нападавший был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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