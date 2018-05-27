Женщина-водитель перепутала управление и сбила мать с ребенком в Ревде

В Ревде женщина с 10-летним стажем управления автомобилем сбила 7-летнюю девочку и её маму. Причиной аварии стало то, что водитель перепутала педали газа и тормоза.

25 мая автомобиль «Hyundai Getz» сбил 7-летнюю девочку и её маму в момент, когда они переходили перекрёсток. За рулём машины находилась 36-летняя женщина. В результате ДТП пострадала девочка, её доставили в больницу Ревды.



Виновница аварии утверждает, что перепутала педали газа и тормоза, так как только недавно пересела на машину с автоматической коробкой передач. Стаж женщины-водителя составляет 10 лет, сообщает «Наша газета».



26 мая иномарка в Нижнем Тагиле не пропустила пассажирский автобус, протаранила его, а после оба транспортных средства вылетели на территорию автозаправки.