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Новости Нижнего Тагила

Женщина-водитель перепутала управление и сбила мать с ребенком в Ревде

27 мая 2018, 09:30Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,больница,дети,дорога,дтп,легковые авто,ребенок,Свердловская область,Ревда

В Ревде женщина с 10-летним стажем управления автомобилем сбила 7-летнюю девочку и её маму. Причиной аварии стало то, что водитель перепутала педали газа и тормоза.

25 мая автомобиль «Hyundai Getz» сбил 7-летнюю девочку и её маму в момент, когда они переходили перекрёсток. За рулём машины находилась 36-летняя женщина. В результате ДТП пострадала девочка, её доставили в больницу Ревды.

Виновница аварии утверждает, что перепутала педали газа и тормоза, так как только недавно пересела на машину с автоматической коробкой передач. Стаж женщины-водителя составляет 10 лет, сообщает «Наша газета».

26 мая иномарка в Нижнем Тагиле не пропустила пассажирский автобус, протаранила его, а после оба транспортных средства вылетели на территорию автозаправки.

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