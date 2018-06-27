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Новости Нижнего Тагила

Помощник призвавшего «опустить» Собчак депутата был избит в Екатеринбурге (ФОТО)

27 июня 2018, 06:05Добавить новость
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В столице Урала неизвестные напали на помощника депутата городской думы Святослава Шуткина и избили его. Молодому человеку были нанесены несколько ударов арматурой по голове. Причины нападения на помощника депутата могут быть связаны с профессиональной деятельностью Шуткина.

26 июня в 9 утра неизвестные люди подкараулили помощника депутата городской думы Екатеринбурга Святослава Шуткина и нанесли ему несколько ударов арматурой по голове.

Голова Святослава оказалась пробита в двух местах, медики наложили несколько швов. Помощник депутата написал заявление в полицию, но, по его словам, сотрудники правоохранительных органов не спешат разбираться в случившемся.

 

Полиция бездействует! Никого не ищут. Больше часа ехали на попытку убийства. Правильно, им же плевать на своих граждан, главное, чтобы интуристы были в целости и сохранности, -- написал Святослав на своей странице в Facebook.


Причины нападения жертва связывает с профессиональной деятельностью. Помимо должности помощника депутата Святослав является председателем ТСЖ.

Либо из-за ТСЖ, где он председатель, что маловероятно… Не такие там деньги… Либо «уралмашевские» мстят за активную деятельность по борьбе с беспределом и незаконными поборами со стороны управляшек, -- рассказал журналистам депутат городской думы Евгений Боровик, у которого Шутник является помощником.


В феврале 2018 года депутат Боровик на своей странице в Facebook пообещал заплатить 30 тыс. рублей тем, кто сможет «опустить» Ксению Анатольевну Собчак, являвшейся в то время кандидатом на пост президента. Чуть позже депутат увеличил сумму обещанных денег в 2 раза, сообщает URA.RU.


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Фото: URA.RU
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