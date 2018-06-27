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Новости Нижнего Тагила

Пропавший в Красноуральске мальчик найден мертвым в водоеме

27 июня 2018, 16:12Добавить новость
ребенок,Свердловская область,происшествие,утонул ребенок,Красноуральск,Скорпион,лиза алерт
Мальчик, пропавший в Красноуральске 26 июня, найден мертвым. Спасатели нашли тело ребенка в водоеме. 8-летний ребенок, который пропал 26 июня в Красноуральске, был найден сегодня, 27 июня, днем. Спасатели вытащили тело мальчика из водоема. По предварительным данным, ребенок упал в воду и утонул.

Поисками ребенка занималась группа в составе 30 человек при поддержке спасательных отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт». Мальчика искали всю ночь, -- рассказал TagilCity.ru местный житель.
 
Напомним, что 8-летний мальчик заблудился в лесу в Красноуральске во вторник, 26 июня.
© TagilCity.ru
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