Пропавший в Красноуральске мальчик найден мертвым в водоеме

Мальчик, пропавший в Красноуральске 26 июня, найден мертвым. Спасатели нашли тело ребенка в водоеме. 8-летний ребенок, который пропал 26 июня в Красноуральске, был найден сегодня, 27 июня, днем. Спасатели вытащили тело мальчика из водоема. По предварительным данным, ребенок упал в воду и утонул.
Поисками ребенка занималась группа в составе 30 человек при поддержке спасательных отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт». Мальчика искали всю ночь, -- рассказал TagilCity.ru местный житель.
Напомним, что 8-летний мальчик заблудился в лесу в Красноуральске во вторник, 26 июня.