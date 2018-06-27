Житель Екатеринбурга обвиняется в обмане банков на 47,8 млн рублей

Житель Екатеринбурга обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Прокуратура Свердловской области выдвинула обвинение в отношении жителя города Екатеринбург в соответствии с ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).



По предварительной версии, житель города Екатеринбург 1962 г.р. совершил несколько хищений денежных средств через подставных заемщиков.





Предварительно обвиняемый подготовил план действий, для осуществления которого он привлекал подконтрольные ему и его сообщнику юридические лица.





Также, он использовал физические лица, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, и склонял их к заключению фиктивных кредитных договоров.





В банк мужчина предоставлял фиктивные документы и заведомо ложные данные заемщиков. Сумма общего имущественного ущерба банкам составляет 47,8 млн рублей. Сообщник обвиняемого объявлен в розыск. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбург.