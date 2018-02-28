Банда мошенников в Екатеринбурге зарабатывала на компенсациях за фиктивные ДТП (ФОТО)

Банда мошенников подавала в страховые компании Екатеринбурга поддельные документы о фиктивных ДТП, чтобы незаконно получить компенсацию. По подозрению задержана группа лиц из 4-х мужчин и 2-х женщин.

В Екатеринбурге была задержана банда из 6 человек, подозреваемых в ряде мошеннических действий в сфере страхования автомобилей.



По данным представителя областного МВД Валерия Горелых, мошенники подавали в страховые компании поддельные документы о фиктивных ДТП. Так они незаконно получали денежные компенсации с агентов, чем нанесли ущерб нескольким компаниям.





Поимка подозреваемых проводилась в ходе спецоперации совместно с бойцами Росгвардии. По местам жительства задержанных прошли обыски. Полицейские изъяли улики, в том числе отчетность о том, что задержанные финансировали находящихся под арестом криминальных лиц.





Возбуждено уголовное дело, трое задержанных заключены под арест, остальные до суда останутся под подпиской о невыезде. Им может грозить до 5 лет тюремного заключения.





Фото: В.Н. Горелых