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Новости Нижнего Тагила

Банда мошенников в Екатеринбурге зарабатывала на компенсациях за фиктивные ДТП (ФОТО)

28 февраля 2018, 21:00Добавить новость
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Банда мошенников подавала в страховые компании Екатеринбурга поддельные документы о фиктивных ДТП, чтобы незаконно получить компенсацию. По подозрению задержана группа лиц из 4-х мужчин и 2-х женщин.

В Екатеринбурге была задержана банда из 6 человек, подозреваемых в ряде мошеннических действий в сфере страхования автомобилей.


По данным представителя областного МВД Валерия Горелых, мошенники подавали в страховые компании поддельные документы о фиктивных ДТП. Так они незаконно получали денежные компенсации с агентов, чем нанесли ущерб нескольким компаниям.

Поимка подозреваемых проводилась в ходе спецоперации совместно с бойцами Росгвардии. По местам жительства задержанных прошли обыски. Полицейские изъяли улики, в том числе отчетность о том, что задержанные финансировали находящихся под арестом криминальных лиц.

Возбуждено уголовное дело, трое задержанных заключены под арест, остальные до суда останутся под подпиской о невыезде. Им может грозить до 5 лет тюремного заключения.

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Фото: В.Н. Горелых

 
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