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Новости Нижнего Тагила

Массовые убийства бездомных животных начались в России перед ЧМ-2018

28 февраля 2018, 19:30Добавить новость
животные,насилие,Россия,убийство,Чемпионат мира,чемпионат по футболу,ЧМ-2018,бродячие собаки,кошки,петиция,пикет

Зоозащитники опасаются повторения истории с массовым отстрелом животных перед началом Олимпиады-2014 в Сочи и выступают против подобного жестокого отношения.

Перед началом Чемпионата-2018 в разных городах России начали отлов и отстрел бездомных собак и кошек, регионам на эти цели выделили 110 млн рублей. На сайте госзакупок размещено огромное количество тендеров на отлов бродячих животных в 11 городах, принимающих Чемпионат Мира — 2018.

19 февраля в Сочи на пикет против истребления бездомных животных вышли 50 человек. В руках люди держали плакаты: «Прекратите убийство!», «В друзей не стреляют!». Подобные пикеты проведены в Москве, Краснодаре и Самаре.

В интернете появилась петиция, подписанная уже миллионом человек, в которой требуется остановить убийства бездомных животных. Петиция настаивает на отмене проведения тендеров на уничтожение зверья, a вместо этого предлагает принять закон об ответственном обращении с животными, ввести программу массовой стерилизации и обустроить современные приюты для бездомных кошек и собак.

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