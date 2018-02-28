Молодая мама 3-месячного ребенка покончила с собой в Каменск-Уральском

19-летняя молодая женщина из Каменск-Уральского 25 февраля свела счеты с жизнью, оставив своего трехмесячного ребенка сиротой.

Родственники обнаружили тело 19-летней девушки в одном из подсобных помещений, расположенных во дворе частного дома в Каменск-Уральском. Сообщается, что погибшая проживала вместе со своими родителями и сестрой. У девушки остался трехмесячный малыш.





Как пишет «KU66.ru», проверка по факту суицида проводится следственным комитетом, в том числе будет проведена экспертиза для определения причины смерти.