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Новости Нижнего Тагила

Молодая мама 3-месячного ребенка покончила с собой в Каменск-Уральском

28 февраля 2018, 12:00Добавить новость
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19-летняя молодая женщина из Каменск-Уральского 25 февраля свела счеты с жизнью, оставив своего трехмесячного ребенка сиротой.

Родственники обнаружили тело 19-летней девушки в одном из подсобных помещений, расположенных во дворе частного дома в Каменск-Уральском. Сообщается, что погибшая проживала вместе со своими родителями и сестрой. У девушки остался трехмесячный малыш.

Как пишет «KU66.ru», проверка по факту суицида проводится следственным комитетом, в том числе будет проведена экспертиза для определения причины смерти.

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