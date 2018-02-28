Отец пятерых детей из Карпинска объяснил причину изъятия детей из семьи (ВИДЕО)

26 февраля сотрудники опеки забрали пятерых детей у многодетной семьи из-за сообщения «В этой семье избивают детей».

В Карпинске пятерых детей забрали из многодетной семьи для помещения в социально-реабилитационный центр. Родители рассказали, что в этот день сотрудники опеки дважды наведались к ним домой. В первый раз они предъявили претензии по поводу отсутствия в доме продуктов и готовых блюд, a вечером пришли с сотрудниками полиции и насильно забрали пятерых несовершеннолетних детей, объяснив это сообщениями об избиениях в семье.





Самому старшему ребенку, переданному в реабилитационный центр, исполнилось 14, самому младшему еще нет и двух лет.





Отец рассказал, что сотрудники опеки забрали детей до выяснения обстоятельств, a также пообещали завести в отношении него уголовное дело. Сейчас мужчина собирается выяснить, на каком основании действовали сотрудники органов, a в дальнейшем будет добиваться возвращения детей в семью, сообщает «Пятый канал».