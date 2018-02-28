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Новости Нижнего Тагила

Стрелок в Казани пытался ворваться в квартиру с 3 детьми

28 февраля 2018, 12:35Добавить новость
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Вечером 27 февраля произошла перестрелка в жилом доме на Авангардной, 187. 36-летний мужчина открыл стрельбу, пытаясь проникнуть в квартиру, где находились четверо взрослых и трое детей.

Мужчина начал стрелять по входной двери одной из квартир дома на улице Авангардной из охотничьего ружья.

Сообщается, что злоумышленник конфликтовал с женой, по заявлению которой, отсидел 10 суток за хулиганство. После этого он взял ружье и пошел к родственникам жены, где она от него скрывалась. Услышав выстрелы, жители дома вызвали полицию.

В результате перестрелки погиб сотрудник ОМОН. У него остались жена и 3 детей. Стрелявший покончил с собой. В больнице с ранениями находятся участковый полицейский и гражданский, сообщают «РИА Новости».

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