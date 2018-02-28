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Новости Нижнего Тагила

Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге назначен год обязательных работ (ФОТО)

28 февраля 2018, 14:30Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,происшествие,суд,памятник,Ельцин-центр,Ельцин,исправительные работы

Белорусский активист был задержан 7 ноября 2017 года за попытку поджога екатеринбургского памятника Ельцину.

Инцидент произошел рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге. Молодой человек, житель Белоруссии и член национал-большевистской группировки, попытался поджечь памятник, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Охранники центра задержали его и передали сотрудникам полиции.

Как сообщает NGZT.ru, активиста признали виновным в совершении акта вандализма, назначив ему наказание в виде года исправительных работ.

Екатеринбург,нарушение,происшествие,суд,памятник,Ельцин-центр,Ельцин,исправительные работы

 Фото NGZT.ru

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