Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге назначен год обязательных работ (ФОТО)

Белорусский активист был задержан 7 ноября 2017 года за попытку поджога екатеринбургского памятника Ельцину.

Инцидент произошел рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге. Молодой человек, житель Белоруссии и член национал-большевистской группировки, попытался поджечь памятник, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Охранники центра задержали его и передали сотрудникам полиции.





Как сообщает NGZT.ru, активиста признали виновным в совершении акта вандализма, назначив ему наказание в виде года исправительных работ.





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