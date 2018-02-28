Пропавшего 7 лет назад свердловчанина нашли в одной из больниц Омска (ФОТО)

В 2011 году житель Каменска-Уральского после ссоры с родителями ушел из дома и больше не вернулся. Его мать не стала обращаться в полицию, посчитав сына умершим.

Позже выяснилось, что 25-летнего молодого человека, потерявшего память, нашли еще в 2011 году на одном из омских рынков. В течение 7 лет он находился в медицинских учреждениях Омска, никаких документов при нем не было.





Мать молодого человека, посчитав сына умершим, не стала подавать заявление o розыске в полицию. Как пишет «KU66.ru», сколько времени понадобится на реабилитацию потерявшему память мужчине — неизвестно.



