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Новости Нижнего Тагила

Трёхлетний ребёнок насмерть замёрз ночью на улице в Красноярском крае

28 февраля 2018, 08:30Добавить новость
город,дети,смерть,уголовное дело,красноярский край,смерть ребенка,зима
В Ужурском районе Красноярского края 26 февраля в одной из деревень было обнаружено тело трехлетнего ребенка, который замёрз насмерть. Мальчик, оставшись без присмотра родителей, покинул дом и заблудился в окрестностях.

Родители погибшего малыша проснулись утром и не обнаружили ребенка дома. Начались поиски, к которым были привлечены сожитель и соседи. Следы вели к одному из домов неподалёку. На веранде местные жители обнаружили тело ребенка.

Малыш без обуви и одежды, вероятно, бродил по окрестностям и, не найдя своего дома, добрался до соседнего участка. В этот дом он самостоятельно попасть не смог из-за запертой двери. Стало известно, что ребёнок страдал лунатизмом: летом он дважды уходил из дома в ночное время.

В государственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю инициировали доследственную проверку по данному факту. Родителям грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, передает «7 канал».

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