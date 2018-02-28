Водитель иномарки в Таганроге несколько дней возил в бампере труп собаки (ВИДЕО)

Видео o том, как животное застряло в бампере легкового автомобиля, сделала местная жительница, ставшая очевидцем страшной картины.

По словам женщины, пес застрял в бампере после того, как водитель «Ниссан» сбил его на дороге. Судя по всему, помощь животному никто даже не пытался оказать, возможно, собака еще была жива, и ее можно было спасти.





Через несколько дней «Ниссан» еще раз был замечен на улицах Таганрога вместе с трупом животного в бампере.





Как пишет Donday.ru, полиции Таганрога сообщили o жестоком обращении с животным, полицейскими ведется проверка.