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Новости Нижнего Тагила

10-летняя девочка погибла под брошенной экскаватором кучей снега в Екатеринбурге

28 марта 2018, 06:05Добавить новость
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В начале февраля 2016 года во время уборки снега на одной из улиц Екатеринбурга экскаватор погрузчик вывалил на 10-летнюю девочку кучу снега. Ребенка с многочисленными травмами извлекали из кучи, но спасти пострадавшую не удалось.

После того, как 10-летняя девочка была извлечена из-под снежной кучи, она прожила ещё 9 дней и 13 февраля 2016 года скончалась в больнице.

Следственные органы предъявили обвинения директору управляющей компании, которая не предприняла мер к установке сигнальных ограждений на территории уборки снега. Против руководителя возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителя экскаватора обвинили в причинении смерти по неосторожности.

СУ СК России по Свердловской области сообщает, что водитель был приговорён к 1 году ограничению свободы. Материалы уголовного дела в отношении директора были переданы в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что за преступление, предусмотренное ч.2 ст.216 УК РФ, предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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