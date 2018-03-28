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Новости Нижнего Тагила

Дом борца за экологию в Дегтярске закидали коктейлями Молотова (ФОТО)

28 марта 2018, 18:40Добавить новость
происшествие,Дегтярск,Валерий Малыгин,поджог,коктейль молотова,активист,общественник

Дом общественника города Дегтярска Валерия Малыгина, который выступает против сброса в карьер опасных техногенных отходов, в ночь на 28 марта неизвестные закидали бутылками с коктейлем Молотова.

Три бутылки с горючей жидкостью были заброшены в дом Малыгина.

Я был в ванной комнате на мансардном этаже, когда вдруг услышал хлопок у окна. Я не сразу придал значение этому звуку. Но когда я вышел из ванной, то увидел, что на балкон первого этажа уже протекают огненные капли. Я тут же рванул наверх, а там уже вовсю полыхает лоджия, -- рассказывает Валерий Малыгин.


Две бутылки с горючей смесью активист залил водой из ведра, a третью бутылку успел выбросить на улицу. Малыгин уверен, что бутылки с горючей смесью кинули из соседнего недостроенного здания.

Если бы не стоявший на траектории следования бутылок стеклопакет, деревянный дом выгорел бы до основания.

Валерий Малыгин считает, что поджог связан с его общественной деятельностью по запрету захоронения опасных отходов на территории Дегтярска. Общественник заявил, что не отступит от своих намерений, пишет Uralweb.ru.

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Фото: Uralweb.ru

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