-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
день: -5
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Горячая вода затопила ул. Серова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 марта 2018, 09:35Добавить новость
авария,Нижний Тагил,серова,Пархоменко 33,октябрьской революции,вода,затопление,дорога,коммунальная авария,тагилэнерго,МУП Тагилдорстрой
28 марта на ул. Серова в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария.

Авария произошла на сетях Тагилэнерго. Участок дороги от ул. Пархоменко до ул. Октябрьской революции оказался затоплен горячей водой.

По словам Никиты Чапурина, оперативный мониторинг коммунальных аварий стал возможен благодаря внедрению системы WhatsApp в работу дорожных служб.

 

После устранения аварии МУП «Тагилдорстрой» займется ликвидацией ее последствий, сообщает «Тагил без ям».

5 марта на перекрестке улиц Октябрьской революции и Серова в Нижнем Тагиле произошла утечка воды



авария,Нижний Тагил,серова,Пархоменко 33,октябрьской революции,вода,затопление,дорога,коммунальная авария,тагилэнерго,МУП Тагилдорстройавария,Нижний Тагил,серова,Пархоменко 33,октябрьской революции,вода,затопление,дорога,коммунальная авария,тагилэнерго,МУП Тагилдорстрой
Фото: «Тагил без ям»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Вода затопила перекресток улиц Октябрьской революции и Серова в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 марта, 15:10
0 0
Специальные критерии для перевозчиков пассажиров будут разработаны в Нижнем Тагиле
26 марта, 19:10
6 2
Перекресток Черных - Красноармейская в Нижнем Тагиле залит водой из-за аварии (ВИДЕО)
24 марта, 10:35
0 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 32
Сейчас на сайте 2857 гостей и 56 пользователей
Подписаться на новости