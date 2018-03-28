Горячая вода затопила ул. Серова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 марта на ул. Серова в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария.

Авария произошла на сетях Тагилэнерго. Участок дороги от ул. Пархоменко до ул. Октябрьской революции оказался затоплен горячей водой.



По словам Никиты Чапурина, оперативный мониторинг коммунальных аварий стал возможен благодаря внедрению системы WhatsApp в работу дорожных служб.

После устранения аварии МУП «Тагилдорстрой» займется ликвидацией ее последствий, сообщает «Тагил без ям».



5 марта на перекрестке улиц Октябрьской революции и Серова в Нижнем Тагиле произошла утечка воды.







Фото: «Тагил без ям»