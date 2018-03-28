Мужчина в Екатеринбурге пытался ограбить Сбербанк и устроил там взрыв (ФОТО)

В ночь на 28 марта в Екатеринбурге в отделение Сбербанка по ул. Титова, 22 проник вор, который устроил там взрыв.

Грабитель был задержан на месте, однако очевидцы рассказывают, что злоумышленников было двое. По их словам, мужчина залез в здание через окно, а затем они услышали взрыв.



Сразу после взрыва приехала группа быстрого реагирования. Грабитель был задержан при выходе из здания.



Задержанный - ранее судимый мужчина 1987 года рождения, сообщает Е.1.



Полицейские Екатеринбурга задержали грабителя банка «Промсвязьбанк» на месте преступления.





Фото: Е.1