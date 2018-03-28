Микроавтобус насмерть сбил пешехода на пути из Нижнего Тагила в Екатеринбург

27 марта в 9:45 на 326 километре пути Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов рейсовый микроавтобус сбил пешехода. Личность погибшего не установлена.

Микроавтобус двигался в Екатеринбург. За рулём был трезвый и опытный водитель со стажем вождения 43 года. В результате ДТП пешеход скончался до появления врачей.



GOVP.info передаёт версию водителя - мужчина рассказывает, что он двигался со скоростью около 75 км/час. Водитель хотел перестроиться, и в центре внимания находилось зеркало заднего вида. Увидев перед микроавтобусом человека, водитель попытался свернуть в сторону, но избежать наезда не удалось.