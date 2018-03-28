Пешеход пострадал в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 марта в 17:15 у дома №40 по Уральском проспекту автомобиль совершил наезд на пешехода.



По предварительным данным «Nissan X-Trail», не предоставил преимущества женщине, переходившей дорогу.



Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, женщину с переломом таза госпитализировали. По факту ДТП ведётся проверка с целью установления причин и виновных лиц.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила