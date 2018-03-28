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Новости Нижнего Тагила

Пешеход пострадал в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 марта 2018, 22:10Добавить новость
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В результате непредоставления преимущества пешеходу автомобиль «Nissan X-Trail» совершил наезд на женщину. ДТП произошло вечером на Уральском проспекте.

28 марта в 17:15 у дома №40 по Уральском проспекту автомобиль совершил наезд на пешехода.

По предварительным данным «Nissan X-Trail», не предоставил преимущества женщине, переходившей дорогу.


Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, женщину с переломом таза госпитализировали. По факту ДТП ведётся проверка с целью установления причин и виновных лиц.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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