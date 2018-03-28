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Поперечные шумовые полосы возле села Капасиха не соответствуют ГОСТ

28 марта 2018, 22:55Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,происшествие,Свердловская область,село Капасиха,тагил без ям,Министерство транспорта и связи Свердловской области,муниципалитет

На основании ГОСТа поперечные шумовые полосы должны быть выполнены с помощью разметки. Однако ситуация возле Капасихи под Нижним Тагилом опровергает действующий документ — на полосах использован метод фрезерования, который допускается только для продольных полос.

Общественное движение «Тагил без ям» сделало запрос в адрес Министерства транспорта и связи Свердловской области o проверке соответствия шумовых полос возле Капасихи. 

Вчера на 60 км/ч проехал по ним, вроде не критично. Но все равно большая часть по обочине объезжает. А летом лужи будут в них, -- поделился мнением житель Нижнего Тагила.


Главный специалист отдела дорожного хозяйства Ушаков Е.В. составил ответ o соответствии действующему ГОСТу поперечных шумовых полос возле Капасихи. Ответ был подписан заместителем Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Брусяниным Д.А.

Выписка из ГОСТ 33025-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия» гласит, что для дорожной разметки полосы подразделяются на выполненные методом фрезерования, из цветных покрытий для противоскольжения и из термо – и холодных пластиков. Последние используются только для устройства поперечных шумовых полос. Продольные полосы делаются с помощью фрезерования.


Полученный от министерства ответ говорит o том, что возле Капасихи полосы сделаны по ГОСТу. По факту подтверждено, что для поперечной разметки использованы полосы с фрезеровкой, которые затрудняют движение автомобилей.

«Тагил без ям» готовит обращения в прокуратуру Свердловской области с требованием ликвидировать несоответствующие полосы на дорогах. В Министерство транспорта и связи СО будет отправлено пожелание организовать курсы профессиональной аттестации для собственного персонала.

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