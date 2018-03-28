Сотрудник мэрии Среднеуральска избил депутата гордумы во время спуска флагов (ВИДЕО)

В связи с объявленным 28 марта трауром по погибшим в Кемерово на здании администрации Среднеуральска демонтировали флаг РФ. На сделавшего замечание o неограждённом месте проводимых работ помощника депутата городской Думы набросился с кулаками один из сотрудников местной мэрии.

Демонтаж флага помощник депутата снимал на свой мобильный телефон — из-за неограждённого места проведения работ, при участии спецтехники, пешеходы могли получить травмы.





На помощника депутата с кулаками набросился заместитель директора МКУ «Управление ЖКХ» Иван Голосов. Сообщается, что он пытался выбить у пострадавшего телефон, несколько раз нанеся тому удары.





Как пишут «Вечерние ведомости», помощник депутата городской Думы уже обратился в полицию, предварительно сняв побои в травмпункте. Мужчина получил несколько ушибов и сотрясение головного мозга.



