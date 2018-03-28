Ссора между водителем «Яндекс.Такси» и екатеринбуржцами закончилась поножовщиной

В Екатеринбурге конфликт между водителем «Яндекс.Такси» и местными жителями закончился поножовщиной. Горожане вызвали автомобиль, однако насчитанная цена за поездку оказалась, по мнению водителя, мала, поэтому он решил на месте отказаться от клиентов.
Машину такси поздним вечером 24 марта ожидали четыре человека: женщина, её муж и сын, а также их приятель. Сев в приехавший на вызов автомобиль, горожане услышали вопрос о цене, которую насчитал оператор. Стоимость поездки с учетом ожидания составила 165 рублей. Тогда водитель велел людям выйти из машины.
Водитель и пассажиры начали спор, женщина с ребёнком вышли и ждали в стороне. В какой-то момент её супруг и приятель оказались ранены. В руках водителя, по её словам, она увидела нож. Подозреваемый уехал с места.
Вскоре его уволили, сообщили в службе «Яндекс.Такси». Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Пострадавшие были госпитализированы, передаёт «Ura.ru».