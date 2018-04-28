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Новости Нижнего Тагила

14-летний подросток пропал в Екатеринбурге после занятий в школе

28 апреля 2018, 22:20Добавить новость
Екатеринбург,подросток,пропавший,розыск человека,полиция,приметы
12 апреля в Екатеринбурге 14-летний подросток Александр Мыцало ушел после занятий в лицее № 173 и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего мальчика: рост 160 см, телосложение худощавое, русые волосы, светло-карие глаза. Из особых примет: на левом веке шрам в полсантиметра, на левой щеке маленькая родинка.

Был одет в куртку с капюшоном, трикотажные штаны зеленого цвета с белой надписью, белые кроссовки. Также при себе имел рюкзак зеленого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-05 (дежурная часть отдела полиции № 5), 8 906 8111729 (отдел по делам несовершеннолетних) или 02, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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