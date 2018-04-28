Автомобиль ТС «Пятёрочка» снес фонарный столб на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Накануне днем в Дзержинском районе на улице Чайковского водитель автомобиля торговой сети «Пятёрочка» не заметил опору ЛЭП и снес ее.
В результате этого из-за натяжения проводов упало несколько фонарей, один из которых приземлился на припаркованный рядом автомобиль.
По информации компании «Тагилэнергосети», авария не повлияла на работу электросети в близлежащих домах. Сейчас ведутся восстановительные работы, сообщает АН «Между строк».
Видео: Youtube
По информации компании «Тагилэнергосети», авария не повлияла на работу электросети в близлежащих домах. Сейчас ведутся восстановительные работы, сообщает АН «Между строк».
Видео: Youtube