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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль ТС «Пятёрочка» снес фонарный столб на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

28 апреля 2018, 20:20Добавить новость
Нижний Тагил,пятерочка,автомобиль,фонарный столб,опора лэп,авария
Накануне днем в Дзержинском районе на улице Чайковского водитель автомобиля торговой сети «Пятёрочка» не заметил опору ЛЭП и снес ее.
В результате этого из-за натяжения проводов упало несколько фонарей, один из которых приземлился на припаркованный рядом автомобиль.

По информации компании «Тагилэнергосети», авария не повлияла на работу электросети в близлежащих домах. Сейчас ведутся восстановительные работы, сообщает АН «Между строк».


                                                                             Видео: Youtube
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