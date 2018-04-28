Бизнесмен убил бизнесмена: подробности перестрелки в Екатеринбурге

Стали известны подробности перестрелки, произошедшей 27 апреля в Екатеринбурге в одном из офисов ЖК «Бажовский» на ул. Кузнечной.

По предварительной версии, бывший собственник строительной фирмы пришел к нынешнему владельцу бизнеса. Между ними разгорелся спор. В процессе выяснения отношений один из мужчин выстрелил в другого. Конфликт, который длился давно, между мужчинами возник из-за финансовых обязательств и один обвинял другого в неправильном ведении бизнеса.





Также известно, что после убийства оппонента мужчина попытался свести счеты с жизнью. Медики пытались его спасти, но он скончался в больнице, пишет Life.





Напомним, что инцидент произошел в одном из офисов ЖК «Бажовский». По факту смерти двух мужчин возбуждено уголовное дело, ведется следствие. На месте ЧП работали оперативники, следователи и криминалисты.