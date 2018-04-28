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Новости Нижнего Тагила

Пожар произошел в девятиэтажном доме в Нижнем Тагиле: один человек спасен из огня

28 апреля 2018, 17:45Добавить новость
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28 апреля в Нижнем Тагиле в девятиэтажном доме на ул. Уральский проспект произошел пожар.

Площадь возгорания составила 6 кв. м. Спасатели с помощью спецустройства спасли из огня одного человека.

Пожар удалось потушить за пять минут. Для тушения возгорания на место происшествия выехали пять единиц спецтехники и 14 огнеборцев. Причины возникновения пожара в жилом доме устанавливаются, сообщает сайт ГУ МЧС России по Свердловской области.

26 апреля из горящего дома в Нижнем Тагиле была спасена 94-летняя пожилая женщина.

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