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Новости Нижнего Тагила

Машина спецтехники загорелась во время репетиции парада в Екатеринбурге (ВИДЕО)

28 апреля 2018, 11:35Добавить новость
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В Екатеринбурге 28 апреля ночью проходила репетиция парада Победы. Во время мероприятия вспыхнул автомобиль спецтехники.

Как пишет Е1, на перекрестке улиц Радищева и Московской машина спецтехники сопровождала колонну – поднимала трамвайные провода перед едущими танками. В тот момент, когда колонна вооружений проехала, машина спецтехники вспыхнула. Как сообщают очевидцы, возгоранию предшествовал громкий хлопок.

Водитель грузовика сам потушил огонь с помощью автомобильного огнетушителя. Никто не пострадал. Однако автомобиль сильно выгорел. Подробности инцидента пока неизвестны.

Очевидцев ЧП удивило поведение проезжавших мимо места происшествия автомобилистов – никто из горожан не остановился, чтобы помочь в тушении авто. Пожарная техника подъехать к месту ЧП долгое время не могла из-за перегородивших дорогу танков.

 

Видео: Е1

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