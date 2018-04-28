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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин подозревается в нанесении ножевого ранения своему коллеге

28 апреля 2018, 19:00Добавить новость
Нижний Тагил,нож,ранение,ярость,подозреваемый,коллеги
27 апреля из квартиры дома по улице Вязовской был госпитализирован мужчина 1963 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан подозреваемый 1988 года рождения. Мужчина работает в одной компании с пострадавшим. По версии следствия, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений подозреваемый в ярости ударил ножом своего коллегу. 

По данному происшествию заведено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пишет «Вечерний Екатеринбург».
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