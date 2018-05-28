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Новости Нижнего Тагила

15-летний подросток в Красноярском крае подозревается в изнасиловании двух школьниц

28 мая 2018, 11:55Добавить новость
полиция,происшествие,уголовное дело,Красноярск,изнасилование,дети,подросток

В Красноярске 15-летний подросток подозревается в изнасиловании девочек 9 и 10 лет.

В Красноярске 15-летний подросток подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних. По предварительным данным, 22 мая в вечернее время мальчик подкараулил в подъезде многоэтажки 10-летнюю девочку, напал на нее и изнасиловал. На следующий день, 23 мая, подросток подкараулил в подъезде новую жертву, 9-летнюю школьницу. Он совершил над ней насильственные действия сексуального характера, сообщает Следственный комитет Красноярского края.

Родители потерпевших написали заявление в полицию. Правоохранители по горячим следам смогли установить личность злоумышленника и задержать его. Подросток частично признался в содеянном.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Мальчик был на допросе. Сейчас решается вопрос об его аресте, пишет Life.ru.

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