15-летний подросток в Красноярском крае подозревается в изнасиловании двух школьниц

В Красноярске 15-летний подросток подозревается в изнасиловании девочек 9 и 10 лет.

В Красноярске 15-летний подросток подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних. По предварительным данным, 22 мая в вечернее время мальчик подкараулил в подъезде многоэтажки 10-летнюю девочку, напал на нее и изнасиловал. На следующий день, 23 мая, подросток подкараулил в подъезде новую жертву, 9-летнюю школьницу. Он совершил над ней насильственные действия сексуального характера, сообщает Следственный комитет Красноярского края.





Родители потерпевших написали заявление в полицию. Правоохранители по горячим следам смогли установить личность злоумышленника и задержать его. Подросток частично признался в содеянном.





В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Мальчик был на допросе. Сейчас решается вопрос об его аресте, пишет Life.ru.