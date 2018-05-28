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Новости Нижнего Тагила

Школьники свободно покупали сигареты в одном из магазинов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

28 мая 2018, 19:05Добавить новость
Нижний Тагил,магазин,сигареты,школьники,продажа,несовершеннолетние,штраф
В одном из магазинов в поселке Кирпичный в Нижнем Тагиле осуществлялась свободная продажа сигарет несовершеннолетним. Данный факт был снят на видео. Теперь продавцу магазина грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. О том, что в одном из магазинов поселка Кирпичный можно свободно, невзирая на возраст, купить сигареты, рассказали ученики близлежащей школы. Кроме того, момент продажи табачных изделий несовершеннолетнему зафиксировала скрытая видеокамера.

На место правонарушения выезжали сотрудники полиции. По словам руководителя группы по связям со СМИ МУ МВД России «Нижнетагильское» Элины Балуцы, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Составленный протокол о нарушении будет направлен для рассмотрения в мировой суд.

Продавцу магазина грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: Тагил -ТВ
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