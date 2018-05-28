Проверка по факту столкновения автобуса с 30-ю детьми и фуры начата в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начата доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 27 мая при участии грузовой фуры и автобуса, осуществлявшего массовую перевозку детей.

27 мая 2018 года на 14-м километре Южного подъезда к городу Нижний Тагил было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой фуры и автобуса, осуществлявшего массовую перевозку детей. По данным ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет, на автомобилях – участниках происшествия зафиксированы механические повреждения.



Следственный отдел по Ленинскому району г. Нижний Тагил СК России по Свердловской области сообщает о проведении доследственной проверки, так как, возможно, имело место ненадлежащее оказание услуг по осуществлению перевозки детей, жизни и здоровье которых были под угрозой.





Проверка поможет выявить наличие признаков противозаконных действий, предусмотренных ст. 238 УК РФ.



