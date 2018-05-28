Житель Асбеста лишился половины головы в ДТП (ФОТО)

Дорожная авария произошла ранним утром, около пяти часов, на улице Войкова. Автомобиль Nissan слетел с проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии водитель иномарки получил травму, а пассажир погиб. По словам очевидцев, у молодого человека отрезало половину головы. В группе в соцсети даже не стали публиковать все снимки с места аварии.



Погибшим оказался местный житель, ему было 28 лет, передает «Наша газета».





Водитель транспортного средства получил серьезную травму – перелом основания черепа. 24-летний мужчина находится в коме.





Местные жители, пользователи соцсети, уверены, что водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. Установить все обстоятельства аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

Фото: «Типичный Асбест»