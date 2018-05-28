Житель Новоуральска выпал из окна при спасении питомца (ФОТО)

27-летний мужчина из города Новоуральска Свердловской области выпал из окна пятого этажа. Житель города погиб, спасая свою любимицу – кошку.

Хозяин кошки увидел, что она вышла на подоконник, а затем спустилась на карниз дома. Питомец не имел возможности вернуться домой без посторонней помощи. Владелец животного хотел ей помочь, но не удержался и выпал из окна. Смерть наступила сразу в результате полученных травм.

По факту гибели мужчины 1991 года рождения проводится доследственная проверка, -- сообщил и. о. руководителя СКР по Новоуральску Егор Порошин.

К тому моменту, как следственно-оперативная группа приехала, животное уже находилось в квартире, сообщает ИА «URA.RU».





Фото: «URA.RU»