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Новости Нижнего Тагила

Житель Новоуральска выпал из окна при спасении питомца (ФОТО)

28 мая 2018, 17:35Добавить новость

27-летний мужчина из города Новоуральска Свердловской области выпал из окна пятого этажа. Житель города погиб, спасая свою любимицу – кошку.

Хозяин кошки увидел, что она вышла на подоконник, а затем спустилась на карниз дома. Питомец не имел возможности вернуться домой без посторонней помощи. Владелец животного хотел ей помочь, но не удержался и выпал из окна. Смерть наступила сразу в результате полученных травм.

 

По факту гибели мужчины 1991 года рождения проводится доследственная проверка, --  сообщил и. о. руководителя СКР по Новоуральску Егор Порошин. 

 

К тому моменту, как следственно-оперативная группа приехала, животное уже находилось в квартире, сообщает ИА «URA.RU»

                                                               Фото: «URA.RU»

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